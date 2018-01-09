Пензенский губернатор намерен встретиться с главами спортивных федераций Спорт

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен встретиться с руководителями региональных спортивных федераций.

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«Нам нужно хотя бы раз или два раза в год [...] собирать руководителей федераций различных видов спорта», — предложил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области во вторник, 9 января.

По словам Ивана Белозерцева, многие из них «на своих плечах тянут» развитие тех или иных видов спорта, в том числе вкладывая собственные деньги.

«Они обделены вниманием. Мы должны с ними встречаться», — отметил глава региона.

Он добавил, что подобные мероприятия будут полезны для обеих сторон: руководители федераций смогут рассказать об актуальных проблемах, а представители власти — найти пути их решения.

«Я тоже буду участвовать в этих мероприятиях», — сказал Иван Белозерцев.