EN
23:18:01 Вторник, 9 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенский губернатор намерен встретиться с главами спортивных федераций

18:16 | 09.01.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен встретиться с руководителями региональных спортивных федераций.

Пензенский губернатор намерен встретиться с главами спортивных федераций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нам нужно хотя бы раз или два раза в год [...] собирать руководителей федераций различных видов спорта», — предложил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области во вторник, 9 января.

По словам Ивана Белозерцева, многие из них «на своих плечах тянут» развитие тех или иных видов спорта, в том числе вкладывая собственные деньги.

«Они обделены вниманием. Мы должны с ними встречаться», — отметил глава региона.

Он добавил, что подобные мероприятия будут полезны для обеих сторон: руководители федераций смогут рассказать об актуальных проблемах, а представители власти — найти пути их решения.

«Я тоже буду участвовать в этих мероприятиях», — сказал Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
Пензенцы могут присоединиться к природоохранной акции «Серая шейка» Пенза в 2018 году примет чемпионат России по настольному теннису и спартакиаду молодежи
В Пензе выяснят, насколько высшее образование соответствует потребностям региона В Пензенской области за год отремонтируют не менее 30 школ и одну построят
Объемы выдачи путевок в детские лагеря Пензенской области сокращать не планируется В Пензенской области в праздники на свет появились почти 200 детей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver