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Денис Айрапетян вернулся в Пензу после чемпионата Европы по шорт-треку

11:13 | 17.01.2018 | Спорт

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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Воспитанник центра спортивной подготовки (ЦСП) Денис Айрапетян вернулся в Пензу после чемпионата Европы по шорт-треку, на котором он в составе мужской сборной России завоевал «серебро» в эстафете.

Денис Айрапетян вернулся в Пензу после чемпионата Европы по шорт-треку

Фото: Shvsm-penza.ru

Утром в среду, 17 января, на железнодорожном вокзале Пенза-I его встретили родные, близкие и представители ЦСП.

Они поздравили спортсмена с завоеванной медалью и пожелали дальнейших успехов.

Чемпионат Европы по шорт-треку проходил в Дрездене с 12 по 14 января.

Сборная России завоевала по итогам соревнований восемь медалей — одно «золото», четыре «серебра» и три «бронзы».

Победу в эстафете одержала женская команда в составе Татьяны Бородулиной, Софьи Просвирновой, Екатерины Ефременковой и Эмины Малагич.

Второй результат показали: Семен Елистратов — на дистанциях 1 тыс. и 1,5 тыс. метров, Виктор Ан — 500 метров, мужская сборная в составе Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова в эстафете.

Бронзовые медали выиграли Софья Просвирнова — на дистанции 500 метров и в многоборье, а также Семен Елистратов — в многоборье.
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