Теплоноситель для поля на пензенском «Зените» намечено купить в апреле — Игорь Умнов Спорт

Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Теплоноситель для подогрева искусственного поля на стадионе «Зенит» в Пензе, реконструкция которого ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, планируется приобрести в апреле. Об этом сообщил начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

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«Этиленгликоль, который является теплоносителем для подогрева искусственного покрытия и который будет нужен только во время эксплуатации поля в холодное время года, будет закуплен к дате завершения работ по второму этапу реконструкции площадки, то есть в апреле текущего года. Работы производятся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле», — прокомментировал он положение дел по итогам очередного инспекционного выезда на «Зенит».

По его словам, работы по устройству подогрева поля завершены в полном объеме, сообщает пресс-служба мэрии.