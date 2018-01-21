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Теплоноситель для поля на пензенском «Зените» намечено купить в апреле — Игорь Умнов

12:45 | 21.01.2018 | Спорт

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Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Теплоноситель для подогрева искусственного поля на стадионе «Зенит» в Пензе, реконструкция которого ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, планируется приобрести в апреле. Об этом сообщил начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

Теплоноситель для поля на пензенском «Зените» намечено купить в апреле — Игорь Умнов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этиленгликоль, который является теплоносителем для подогрева искусственного покрытия и который будет нужен только во время эксплуатации поля в холодное время года, будет закуплен к дате завершения работ по второму этапу реконструкции площадки, то есть в апреле текущего года. Работы производятся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле», — прокомментировал он положение дел по итогам очередного инспекционного выезда на «Зенит».

По его словам, работы по устройству подогрева поля завершены в полном объеме, сообщает пресс-служба мэрии.
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