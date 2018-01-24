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Юные дзюдоисты 17 регионов поборются за победу на кубке губернатора Пензенской области

10:43 | 24.01.2018 | Спорт

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Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Представители 17 регионов подали заявки на участие в первом этапе VIII открытого кубка губернатора Пензенской области по дзюдо среди спортсменов 2004–2005 и 2006–2008 годов рождения, который пройдет на базе дворца единоборств «Воейков» 27 и 28 января.

Юные дзюдоисты 17 регионов поборются за победу на кубке губернатора Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На татами выйдут пензенцы и спортсмены из Московской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Тюменской, Волгоградской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Оренбургской и Кировской областей, а также Пермского края, Мордовии, Марий Эл и Северной Осетии – Алании.

Жеребьевка и поединки старших спортсменов состоятся 27 января, а младших — на следующий день.

Официальное открытие соревнований пройдет в субботу в 11.00.

Борьба за комплекты наград будет проходить по правилам федерации дзюдо России с ограничением травмоопасных техник в три этапа. В течение года спортсменам предстоит набрать рейтинговые очки, по сумме которых будет назван обладатель кубка.

По итогам поединков будут выявлены сильнейшие дзюдоисты, которые войдут в состав сборной команды региона для участия в окружных соревнованиях, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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