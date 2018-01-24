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В Пензе ждут футбольных фанатов, хотя участники ЧМ не выбрали местную тренировочную базу

16:13 | 24.01.2018 | Спорт

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Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев дал ряд поручений по подготовке к приезду в Пензу болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, несмотря на то, что ни одна из команд не выбрала местный стадион «Зенит» в качестве тренировочной базы.

В Пензе ждут футбольных фанатов, хотя участники ЧМ не выбрали местную тренировочную базу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, он предложил организовать дополнительные автобусы, а также пустить электрички между Пензой и Саранском.

Кроме того, глава региона поручил детально продумать культурную программу для жителей и гостей региона на время чемпионата мира, поскольку территориальная близость Саранска, где будут проходить игры, означает высокую вероятность приезда туристов в Пензу.

«Нужно посмотреть, команды каких стран когда играют, и в соответствии с этим выстроить программу в учреждениях культуры Пензы. Если мы предложим несколько вариантов, это станет для зрителей хорошей возможностью познакомиться с культурой разных народов. Это дополнительные организационные усилия, но и новая возможность привлечения туристов, которые, если им у нас понравится, потом вернутся сюда уже с близкими и друзьями», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор призвал подчиненных проявить творчество и инициативу, а также активнее работать с населением.

«Нужно объяснять людям, как купить билет на игры, как оформить паспорт болельщика, какая работа сейчас ведется. На местах проведения массовых мероприятий нужно разместить баннеры, дать информацию в СМИ, оформить информационные стенды в учебных заведениях», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.
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