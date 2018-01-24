Пензенский спортсмен с ПОДА выступит на всероссийских соревнованиях в Ижевске Спорт

Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Воспитанник пензенской спортивно-адаптивной школы Олег Бирюков примет участие во всероссийских соревнованиях по игре бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), которые пройдут в Ижевске с 7 по 10 февраля.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минспорта, Олег Бирюков передвигается в инвалидном кресле при помощи посторонних.

«В последнее время он стал заметно активнее, возможно, благодаря одному из своих увлечений», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что занятие паралимпийским видом спорта не только благотворно сказывается на здоровье мужчины, но и помогает ему расширить круг общения.

«Для спортсмена из Пензенской области соревнования будут хорошей возможностью заявить как о себе, так и о своем регионе. К тому же, они являются рейтинговыми», — пояснили в министерстве.