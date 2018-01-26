Уроженец Пензы отправится на Олимпиаду в составе сборной России по хоккею Спорт

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Уроженец Пензы, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА Сергей Андронов вошел в состав сборной России для участия в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Фото: Cska-hockey.ru

Также в национальную команду включены вратари Василий Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин.

Кроме того, на Игры отправятся защитники Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров и Динар Хафизуллин.

Помимо этого, честь России будут защищать нападающие Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев и Сергей Широков.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в ходе заключительного этапа подготовки к турниру с командой будут тренироваться трое резервных игроков — защитники Никита Трямкин и Егор Яковлев, а также нападающий Владимир Ткачев.

Андронов Сергей Владимирович родился в Пензе 19 июля 1989 года.

Начал спортивную карьеру во втором составе пензенского клуба «Дизель».

Через год переехал в Тольятти, подписал контракт с местной «Ладой», за которую играл до 2010 года.

Во второй половине сезона КХЛ 2009–2010 годов перешел в московский ЦСКА.

Стал обладателем кубка Харламова 2011 года в составе «Красной армии».

С 2012 по 2014 годы выступал в АХЛ.

В 2014 году вновь подписал контракт с московским ЦСКА.