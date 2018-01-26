В Пензе «Лыжня России» вновь пройдет в арбековском лесу Спорт

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Массовая гонка «Лыжня России» состоится в Пензе 10 февраля в лесном массиве микрорайона Арбеково со стартом на стадионе «Снежинка».

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, регистрация участников начнется в 10.00, а торжественная церемония открытия соревнований пройдет в 11.45.

На 12.00 намечен старт известных людей Пензы и области, подготовленных спортсменов, а также юношей и девушек 2000 года рождения и младше на дистанции 10 и 5 км соответственно.

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В 12.20 состоится массовый старт мужчин и женщин 1999 года рождения и старше. Им предлагается преодолеть 10 км.

В 12.30 на лыжню выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и младше, они пробегут 5 км.

Ожидается, что в гонке примут участие более 3,5 тыс. человек.

В Пензе массовая лыжная гонка проводится в рамках всероссийской акции с 2006 года. В разные годы она проходила на Олимпийской аллее, в лесном массиве Западной поляны, а также в Арбеково.