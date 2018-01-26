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Благодарность гордумы Пензы вручена Алексею Елисееву

17:39 | 26.01.2018 | Спорт

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Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев вручил благодарность гордумы президенту региональной федерации восточного боевого единоборства (ВБЕ), педагогу дополнительного образования дома детского творчества №1 Алексею Елисееву в ходе 41-й внеочередной сессии в пятницу, 26 января.

Благодарность гордумы Пензы вручена Алексею Елисееву

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Валерий Савельев напомнил, что депутаты приняли решение отметить вклад Алексея Елисеева в пропаганду спорта и здорового образа жизни еще в декабре 2017 года.

«Позвольте от всего депутатского корпуса вручить благодарность и пожелать Вам, Алексей Сергеевич, и Вашим близким здоровья, счастья, мира и благополучия. Мы уверены, что благодаря Вашей активной жизненной позиции, любви к спорту и высокому чувству ответственности Вы сможете воспитать спортсменов, которые не раз прославят наш город», — сказал глава Пензы.
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