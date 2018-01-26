Благодарность гордумы Пензы вручена Алексею Елисееву Спорт

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев вручил благодарность гордумы президенту региональной федерации восточного боевого единоборства (ВБЕ), педагогу дополнительного образования дома детского творчества №1 Алексею Елисееву в ходе 41-й внеочередной сессии в пятницу, 26 января.

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Валерий Савельев напомнил, что депутаты приняли решение отметить вклад Алексея Елисеева в пропаганду спорта и здорового образа жизни еще в декабре 2017 года.

«Позвольте от всего депутатского корпуса вручить благодарность и пожелать Вам, Алексей Сергеевич, и Вашим близким здоровья, счастья, мира и благополучия. Мы уверены, что благодаря Вашей активной жизненной позиции, любви к спорту и высокому чувству ответственности Вы сможете воспитать спортсменов, которые не раз прославят наш город», — сказал глава Пензы.