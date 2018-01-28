Пензенский «Дизелист» разгромил «Брянск» Спорт

Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» одержал уверенную победу со счетом 5:1 над «Брянском» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов в минувшую субботу, 27 января.

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На третьей минуте гости открыли счет, в связи с чем в пензенской команде произошла замена вратаря — на место Максима Борисова встал Глеб Носов.

Перед сигналом на перерыв гол соперникам удалось забить нападающему «Дизелиста» Даниле Попову.

Во втором периоде матча игроки пензенской молодежной команды Максим Чумаков, Михаил Потапов и Данил Савунов забросили три шайбы в ворота «Брянска».

Заключительный гол на свой счет записал форвард Максим Колмыков, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Дизель».

После 28 игр «Дизелист» является одним из лидеров турнирной таблицы конференции «Запад». Он расположился на второй строчке с 58 очками.