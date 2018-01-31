Мордовия и Пензенская область договорились о работе такси в период ЧМ-2018 Спорт

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии в сфере организации перевозок пассажиров легковым такси подписано между Мордовией, которая примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и соседней Пензенской областью.

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«В соответствии с документом, перевозчики, получившие разрешение на осуществление перевозок на территории Пензенской области, в период проведения чемпионата мира по футболу — с 1 июня по 15 июля 2018 года — смогут работать в Мордовии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

В ведомстве добавили, что аналогичное право предоставлено таксистам, зарегистрированным в Мордовии.

Изначально планировалось, что Пенза будет задействована в период чемпионата мира по футболу как город, в котором находится одна из тренировочных баз команд-участниц.

В рамках подготовки к соревнованиям была начата реконструкция стадиона «Зенит».

Однако впоследствии стало известно, что ни одна из команд не выбрала данный спортобъект для своих тренировок.