EN
01:51:34 Четверг, 1 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мордовия и Пензенская область договорились о работе такси в период ЧМ-2018

15:16 | 31.01.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии в сфере организации перевозок пассажиров легковым такси подписано между Мордовией, которая примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и соседней Пензенской областью.

Мордовия и Пензенская область договорились о работе такси в период ЧМ-2018

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В соответствии с документом, перевозчики, получившие разрешение на осуществление перевозок на территории Пензенской области, в период проведения чемпионата мира по футболу — с 1 июня по 15 июля 2018 года — смогут работать в Мордовии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

В ведомстве добавили, что аналогичное право предоставлено таксистам, зарегистрированным в Мордовии.

Изначально планировалось, что Пенза будет задействована в период чемпионата мира по футболу как город, в котором находится одна из тренировочных баз команд-участниц.

В рамках подготовки к соревнованиям была начата реконструкция стадиона «Зенит».

Однако впоследствии стало известно, что ни одна из команд не выбрала данный спортобъект для своих тренировок.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека В Пензе представлен новый проект «Малышкина школа»
Потенциального покупателя акций «Комбината детского питания» Заречного пытались подкупить В Пензе 3 февраля женщин из группы риска обследуют на рак груди
В Пензе почти 30 спасателей стали участниками донорской акции Иван Белозерцев занял 24 место в годовом медиарейтинге губернаторов по теме ЖКХ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама