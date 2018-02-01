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Пензенские регбисты примут участие в ежегодном турнире в Казани

15:20 | 01.02.2018 | Спорт

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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Пензенские регбисты поборются за награды VI турнира «Первенство Regbist.ru», который пройдет в Казани с 5 по 9 февраля.

Пензенские регбисты примут участие в ежегодном турнире в Казани

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте училища олимпийского резерва Пензенской области, в состав сборной региона вошли воспитанники УОР Захар Бобков, Виктор Тельнов, Владислав Исаев, Никита Сверчков и Иван Сошин.

Ожидается, что всего участниками турнира станут представители семи регионов. Помимо пензенских спортсменов, в борьбу вступят регбисты из Санкт-Петербурга, Калининградской, Липецкой и Кировской областей, Татарстана и Краснодарского края 2001–2002 годов рождения.

Организатором соревнований является Национальный благотворительный фонд развития детского регби.
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