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Пензенские пловцы разыграют награды в 17 видах программы

16:31 | 04.02.2018 | Спорт

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Пенза, 4 февраля 2018. PenzaNews. Соревнования в 17 индивидуальных видах программы состоятся в рамках чемпионата и первенства Пензенской области по плаванию во дворце водного спорта «Сура» 5–7 февраля.

Пензенские пловцы разыграют награды в 17 видах программы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участниками состязаний станут спортсмены из регионального центра спортивной подготовки, училища олимпийского резерва, областной специализированной школы олимпийского резерва водных видов спорта, спортшкол «Горизонт» и «Союз», а также из районов Пензенской области.

В чемпионате принимают участие юноши 2003 и девушки 2005 годов рождения и старше, а в первенстве — юниоры 2000–2001 и юниорки 2001–2003 годов рождения.

Церемония открытия соревнований состоится в 13.50, после чего начнутся заплывы.

Старты являются отборочными в сборную Пензенской области для участия в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по плаванию, которые состоятся 12–15 марта во дворце водного спорта «Сура», сообщается на сайте учреждения.
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