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Первокурсники социально-педагогического колледжа отметили День зимних видов спорта

17:00 | 07.02.2018 | Спорт

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Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Бойцы студенческого отряда «Феникс» провели для студентов первого курса пензенского социально-педагогического колледжа мероприятие по случаю Дня зимних видов спорта, который приурочен к 4-й годовщине со дня старта XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Первокурсники социально-педагогического колледжа отметили День зимних видов спорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сначала в актовом зале студентам рассказали о том, почему праздник отмечается именно 7 февраля, после чего состоялась викторина на знание видов спорта.

Затем собравшимся был продемонстрирован ролик с яркими моментами сочинской Олимпиады.

После этого первокурсники ознакомились с экспонатами специально организованной выставки, которые предоставили волонтеры Игр-2014 и коллекционеры.

Фоторепортаж

День зимних видов спорта – 2016

В их числе — мягкие игрушки, изображающие талисманы, форма участника эстафеты олимпийского огня и факел, экипировка добровольцев, а также специально выполненные монеты.

Кроме этого, в выставку вошли фотографии.

Затем состоялась спортивная эстафета. Задания в рамках нее имитировали некоторые виды спорта, например, хоккей, биатлон, керлинг и скелетон.

Также студентам было предложено почувствовать себя факелоносцами.
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