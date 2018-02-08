CAS 9 февраля озвучит решение о возможности участия Дениса Айрапетяна в Олимпиаде Спорт

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит утром в предстоящую пятницу, 9 февраля, решения по 47 апелляциям россиян на отстранение от Олимпиады в Пхенчхане, в том числе по той, которую подал пензенский шорт-трекист Денис Айрапетян.

Фото: Pnzreg.ru

Генеральный секретарь CAS Мэттью Риб озвучит его в главном пресс-центре Игр в 5.00 по московскому времени.

Апелляции еще шести россиян выездная панель Спортивного арбитражного суда рассматривать отказалась.

«Выездная панель суда не имеет юрисдикции для принятия решения по этим заявлениям», — говорится в сообщении пресс-службы CAS .

Как сообщает «Интерфакс», речь идет о конькобежцах Денисе Юскове и Павле Кулижникове, прыгуне на лыжах с трамплина Дмитрии Васильеве, биатлонистах Александре Логинове и Ирине Старых, а также шорт-трекистке Татьяне Бородулиной. Они были уличены в нарушении антидопинговых правил, но отбыли сроки дисквалификации.