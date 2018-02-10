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Тысячи жителей Пензы приняли участие в «Лыжне России»

15:15 | 10.02.2018 | Спорт

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Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Несколько тысяч жителей Пензы приняли участие в ежегодной массовой гонке «Лыжня России», которая прошла в лесном массиве на территории микрорайона Арбеково в субботу, 10 февраля.

Тысячи жителей Пензы приняли участие в «Лыжне России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Любители активного образа жизни, среди которых были представители разных возрастов, получили на память шапочки и номера участников.

В районе стадиона «Снежинка» была создана праздничная атмосфера, играла музыка.

Приветствуя собравшихся, первый зампред правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства области Лариса Рябихина отметила, что в день проведения соревнований в регионе установилась солнечная погода.

«Я думаю, что мы друг другу должны пожелать набраться здоровья, сил, крепости и каждому — своей собственной победы. Мне даже доверили сегодня пистолет. Я с ужасом стою и думаю, как сейчас буду давать всем вам старт. Но я готова, ребята. Всем удачи!» — сказала она, после чего произвела выстрел, ознаменовавший начало соревнований.

Среди тех, кто решил принять участие в гонке, было много молодежи, при этом зачастую люди приходили целыми семьями.

По словам министра физкультуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, «Лыжня России» является одним из наиболее любимых жителями массовых мероприятий.

«Мы еще подведем итоги, но, я думаю, что сегодня больше 10 тыс. человек вышли на старт по всей Пензенской области», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews», отметив, что жители не просто стремятся пройти дистанцию, а с азартом тренируются перед соревнованиями, чтобы показать максимально высокий результат.
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