Тысячи жителей Пензы приняли участие в «Лыжне России» Спорт

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Несколько тысяч жителей Пензы приняли участие в ежегодной массовой гонке «Лыжня России», которая прошла в лесном массиве на территории микрорайона Арбеково в субботу, 10 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Любители активного образа жизни, среди которых были представители разных возрастов, получили на память шапочки и номера участников.

В районе стадиона «Снежинка» была создана праздничная атмосфера, играла музыка.

Приветствуя собравшихся, первый зампред правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства области Лариса Рябихина отметила, что в день проведения соревнований в регионе установилась солнечная погода.

«Я думаю, что мы друг другу должны пожелать набраться здоровья, сил, крепости и каждому — своей собственной победы. Мне даже доверили сегодня пистолет. Я с ужасом стою и думаю, как сейчас буду давать всем вам старт. Но я готова, ребята. Всем удачи!» — сказала она, после чего произвела выстрел, ознаменовавший начало соревнований.

Среди тех, кто решил принять участие в гонке, было много молодежи, при этом зачастую люди приходили целыми семьями.

По словам министра физкультуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, «Лыжня России» является одним из наиболее любимых жителями массовых мероприятий.

«Мы еще подведем итоги, но, я думаю, что сегодня больше 10 тыс. человек вышли на старт по всей Пензенской области», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews», отметив, что жители не просто стремятся пройти дистанцию, а с азартом тренируются перед соревнованиями, чтобы показать максимально высокий результат.