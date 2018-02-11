Пензенские дзюдоисты завоевали «бронзу» на турнире в Мордовии Спорт Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Юношеская сборная Пензенской области заняла третье место в открытом командном турнире по дзюдо памяти тренера Вячеслава Брыкина в Саранске. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил президент федерации дзюдо региона Эдуард Копылов. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Он отметил, что борьбу за победу вели представители 12 команд — юноши и девушки 2006–2008 годов рождения. «В поединках наши ребята продемонстрировали достойную волю к победе. Полученный соревновательный опыт обязательно пригодится юным дзюдоистам в будущих спортивных баталиях. Уже на следующей неделе пензенцам предстоит продемонстрировать мастерство в рамках первенства России по ката среди юношей и девушек 2001–2003 годов рождения, а потом и на чемпионате России», — пояснил Эдуард Копылов. Нашли ошибку в тексте?

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