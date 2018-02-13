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Пенза примет чемпионат ПФО по спортивной гимнастике

08:00 | 13.02.2018 | Спорт

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Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 22 по 24 февраля.

Пенза примет чемпионат ПФО по спортивной гимнастике

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что от Пензенской области на соревнованиях выступят Ильдар Юскаев, Сергей Степанов, Григорий Климентьев, Павел Лукашов, Денис Каргин, Тимур Сулейманов, Наталья Капитонова, Елизавета Володина, Анастасия Кузнецова, Дарья Богданова и Валерия Юрманова.

Все участники будут бороться за награды по программе мастеров спорта.

В четверг, 22 февраля, пройдет финал командного первенства, на следующий день будут определены победители в личном многоборье. Завершатся состязания финалами в отдельных видах многоборья.

По итогам соревнований будут сформированы команды для участия в чемпионате страны, который пройдет в Казани с 16 по 22 апреля, и финале IV летней Спартакиады молодежи России, который состоится в Пензе 8–14 мая, сообщает пресс-служба спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.
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