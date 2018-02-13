Пенза примет чемпионат ПФО по спортивной гимнастике Спорт

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 22 по 24 февраля.

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Планируется, что от Пензенской области на соревнованиях выступят Ильдар Юскаев, Сергей Степанов, Григорий Климентьев, Павел Лукашов, Денис Каргин, Тимур Сулейманов, Наталья Капитонова, Елизавета Володина, Анастасия Кузнецова, Дарья Богданова и Валерия Юрманова.

Все участники будут бороться за награды по программе мастеров спорта.

В четверг, 22 февраля, пройдет финал командного первенства, на следующий день будут определены победители в личном многоборье. Завершатся состязания финалами в отдельных видах многоборья.

По итогам соревнований будут сформированы команды для участия в чемпионате страны, который пройдет в Казани с 16 по 22 апреля, и финале IV летней Спартакиады молодежи России, который состоится в Пензе 8–14 мая, сообщает пресс-служба спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.