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Студент пензенского университета завоевал «бронзу» на Олимпийских играх

16:17 | 13.02.2018 | Спорт

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Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Студент первого курса института физической культуры и спорта Пензенского государственного университета Александр Большунов завоевал бронзовую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане во вторник, 13 февраля.

Студент пензенского университета завоевал «бронзу» на Олимпийских играх. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Лыжник пришел третьим в спринтерской гонке классическим стилем, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо (Johannes Klæbo) и итальянцу Федерико Пеллегрино (Federico Pellegrino).

Александр Большунов отстал от лидера гонки на 1,36 секунды.

Медаль студента пензенского вуза стала четвертой в копилке российских спортсменов на Играх. Ранее Семен Елистратов завоевал «бронзу» в шорт-треке, серебряной медали в командном зачете удостоена национальная сборная по фигурному катанию, а бронзовую выиграли керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

В женском спринте, который прошел чуть позже, пятую медаль — «бронзу» — завоевала лыжница Юлия Белорукова.
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