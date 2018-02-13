Студент пензенского университета завоевал «бронзу» на Олимпийских играх Спорт

Пенза, 13 февраля 2018. PenzaNews. Студент первого курса института физической культуры и спорта Пензенского государственного университета Александр Большунов завоевал бронзовую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане во вторник, 13 февраля.

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Лыжник пришел третьим в спринтерской гонке классическим стилем, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо (Johannes Klæbo) и итальянцу Федерико Пеллегрино (Federico Pellegrino).

Александр Большунов отстал от лидера гонки на 1,36 секунды.

Медаль студента пензенского вуза стала четвертой в копилке российских спортсменов на Играх. Ранее Семен Елистратов завоевал «бронзу» в шорт-треке, серебряной медали в командном зачете удостоена национальная сборная по фигурному катанию, а бронзовую выиграли керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

В женском спринте, который прошел чуть позже, пятую медаль — «бронзу» — завоевала лыжница Юлия Белорукова.