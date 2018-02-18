Двое студентов ПГУ в составе сборной страны завоевали олимпийское «серебро» Спорт

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Двое студентов Пензенского государственного университета (ПГУ) Александр Большунов и Алексей Червоткин, а также Андрей Ларьков и Денис Спицов завоевали «серебро» в лыжной эстафетной гонке четыре по 10 км на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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Первое место заняла сборная Норвегии, которая преодолела дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Норвежцы опередили россиян на 9,4 секунды.

Бронзовым призером стала команда Франции, уступившая норвежцам 36,9 секунды.

Как сообщает «Интерфакс», продолжительную часть гонки российская команда провела в качестве лидера. На одном из отрезков второго этапа гонки преимущество россиян перед ближайшими преследователями составляло 40,7 секунды.

На третьем этапе группе спортсменов удалось настичь Алексея Червоткина, а на старте четвертого команда из России стала уступать лидерам — сборным Норвегии, Франции и Италии — 16 секунд.

Вышедший в составе российской команды на четвертый этап Денис Спицов смог догнать лидеров. Борьбу за медали, помимо него вели норвежский и французский лыжники. Представитель Франции Адриен Бакшайдер вскоре начал отставать, а норвежец Йоханнес Хесфлот Клабо напротив ушел в отрыв и в итоге пересек финишную черту первым.

Эта медаль стала десятой в копилке сборной страны на Играх в Пхенчхане.