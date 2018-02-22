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Команда пензенского УМВД победила на мемориальном турнире

11:02 | 22.02.2018 | Спорт

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Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Команда управления МВД России по Пензенской области одержала победу по итогам межрегионального турнира по мини-футболу, посвященного памяти сотрудников органов безопасности и правопорядка, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

Команда пензенского УМВД победила на мемориальном турнире

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Второе место заняли сотрудники МЧС из Заречного в составе команды «Пламя».

На третьем расположилась сборная управления МВД России по городу Пензе.

Победителей соревнований поздравил глава региональной федерации футбола Александр Калашников. Он пожелал им здоровья, хорошего настроения, достатка и любви в доме.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, всего в состязаниях приняли участие 16 команд, представляющих полицию, Росгвардию, прокуратуру, Следственный комитет и другие ведомств.

Соревнования проходили в течение двух дней в физкультурно-оздоровительных комплексах «Звезда» и «Спутник» в Пензе.
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