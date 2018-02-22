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В Пензе стартовал чемпионат ПФО по спортивной гимнастике

12:58 | 22.02.2018 | Спорт

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Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике стартовал в Пензе на базе дворца спорта «Буртасы» в четверг, 22 февраля.

В Пензе стартовал чемпионат ПФО по спортивной гимнастике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Пензенскую область на этих соревнованиях представляют Денис Аблязин, Ильдар Юскаев, Сергей Степанов, Григорий Климентьев, Павел Лукашов, Денис Каргин, Тимур Сулейманов, Наталья Капитонова, Елизавета Володина, Анастасия Кузнецова, Дарья Богданова, Валерия Юрманова и Елизавета Питина.

Все участники выступают по программе мастеров спорта.

По итогам соревнований будут сформированы команды для участия в чемпионате России в Казани в апреле и в финале IV летней Спартакиады молодежи России в Пензе в мае.
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