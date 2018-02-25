В Пензе более 350 лыжников приняли участие в «Гонке юных» Спорт

Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. 360 лыжников приняли участие в открытом первенстве Пензы «Гонка юных» среди юношей и девушек 2002 года рождения и моложе, которое состоялось на стадионе «Снежинка» в субботу, 24 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

Кроме юных спортсменов Пензенской области в борьбу включились представители Мордовии, Ульяновской и Саратовской областей.

Юноши и девушки 2002–2003 года рождения пробежали по 5 и 3 км соответственно, 2004–2005 — по 3 и 2 км, 2006–2007 — по 2 км, а все, кто младше — по 1 км.

Участники, занявшие с первого по шестое место в каждой возрастной группе награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города.

Также среди спортсменов проведена лотерея по нагрудным номерам. Участники получили в подарок 30 призов, среди которых был лыжный инвентарь и аксессуары.

Во время соревнований на стадионе «Снежинка» работал бесплатный буфет, где лыжники могли подкрепиться пловом и пирожками и согреться чаем, сообщает пресс-служба мэрии.