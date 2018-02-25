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Уроженец Пензы завоевал «золото» ОИ в составе хоккейной команды из России

10:01 | 25.02.2018 | Спорт

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Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Мужская хоккейная команда олимпийских атлетов из России, в составе которой выступает уроженец Пензы, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА Сергей Андронов, победила сборную Германии со счетом 4:3.

Уроженец Пензы завоевал «золото» ОИ в составе хоккейной команды из России

Фото: Cska-hockey.ru

На 20-й минуте матча, за долю секунды до конца первого периода счет открыл Вячеслав Войнов.

Во втором отрезке игры, на 30-й минуте шайбу в ворота россиян забросил Феликс Шутц (Felix Schütz).

Затем на 54-й минуте в третьем периоде забил Никита Гусев, но спустя несколько секунд на его гол ответил Доминик Кахун (Dominik Kahun) — 2:2.

Йонас Мюллер (Jonas Muller) забросил шайбу на 57-й минуте. На 60-й минуте счет сравнял Никита Гусев — 3:3.

Решающий гол забил Кирилл Капризов в овертайме — на 70-й минуте матча.

Это «золото» стало вторым в копилке страны на ОИ-2018.

При этом российские хоккеисты впервые в новейшей истории заняли первое место на Играх. До этого последний раз россияне побеждали в составе объединенной команды стран СССР.

Национальной сборной по хоккею не удавалось пройти в финал с Олимпиады в Нагано в 1998 году. Тогда она проиграла команде Чехии и завоевала «серебро».
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