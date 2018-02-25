На Олимпийской аллее в Пензе состоялся фестиваль «Километры здоровья» Спорт

Пенза, 25 февраля 2018. PenzaNews. Фестиваль спорта «Километры здоровья» состоялся на Олимпийской аллее в Пензе в воскресенье, 25 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем приняли участие члены первичных отделений и сторонники партии «Единая Россия» вместе со своими семьями. Команды соревновались в перетягивании каната, поднятии гири и в лыжной гонке на 2, 3 или 4 километра.

Для них была подготовлена концертная и анимационная программы. Работала полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, приветствуя участников фестиваля, отметил, что заниматься спортом могут не только профессионалы, но и все, у кого есть желание полноценно жить, работать и творить.

«Сегодняшний ваш пример, который призывает всех к здоровому образу жизни, именно в составе семьи, заслуживает большого уважения. Уверен, что этот день принесет вам огромный заряд бодрости», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.