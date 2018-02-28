Андронов, Большунов и Червоткин удостоены госнаград Спорт

Москва, 28 февраля 2018. PenzaNews. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям и призерам XXIII Олимпийских зимних игр в Пхенчхане, в том числе троим спортсменам, имеющим отношение к Пензенской области — уроженцу Пензы Сергею Андронову, а также студентам ПГУ Александру Большунову и Алексею Червоткину.

Фото: Kremlin.ru

«Прежде всего хочу вас поздравить, поблагодарить всех наших спортсменов, всех олимпийцев. Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества — и спортивные, и человеческие, показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон. Конечно, особые слова благодарности заслуживают те, кто в труднейших сражениях за медали смог занять свое место на пьедестале почета. И здесь в первую очередь отмечу наших великолепных фигуристок, вот они здесь. Я вас поздравляю, и Алину [Загитову], и Женю [Медведеву]», — сказал он в ходе церемонии, состоявшейся в Кремле в среду, 28 февраля.

По словам главы государства, девушки «поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением».

«Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа в хоккее. Правда, наша национальная ледовая дружина заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного, но все-таки сумела собраться и вырвать долгожданное олимпийское золото», — добавил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что дорогого стоят и успехи лыжников.

«Награды взяты совсем молодыми спортсменами. Это прямое свидетельство того, что легендарная школа русских лыж возвращает свои позиции в мире, что здесь удалось создать и значительный запас прочности, и систему отбора талантов, о необходимости которой мы раньше много говорили, о необходимости которой раньше столько было сказано», — отметил президент России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА Сергей Андронов, завоевавший титул олимпийского чемпиона, и лыжник Александр Большунов, который стал четырехкратным призером Игр, удостоены орденов Дружбы.

Алексей Червоткин, который выиграл олимпийское «серебро» по итогам лыжной эстафетной гонки, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.