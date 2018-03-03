Пензенский «Дизелист» разгромил «Брянск» в стартовом матче плей-офф Спорт

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Пензенская команда «Дизелист» одержала победу над «Брянском» со счетом 6:1 в стартовом матче плей-офф чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, состоявшемся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в субботу, 3 марта.

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В ворота гостей подряд влетело четыре шайбы — дважды отличился Наиль Кантеев, также точны были Александр Дудин и Антон Антонов.

Сократить отставание удалось Никите Фролову — результат стал 4:1.

Однако затем Сергей Сулев сначала увеличил отрыв до 5:1, а затем забросил еще одну шайбу.

Как сообщает пресс-служба профессионального клуба «Дизель», следующая игра в рамках плей-офф состоится на «Дизель-Арене» в воскресенье, 4 марта.