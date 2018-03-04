В Пензе «Дизелист» с минимальным счетом одержал победу над «Брянском» Спорт

Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Пензенская команда «Дизелист» одержала победу над «Брянском» со счетом 1:0 во втором матче плей-офф чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, состоявшемся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в воскресенье, 4 марта.

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За время матча вратарю команды гостей Николаю Бабаеву пришлось отразить 39 бросков, а пензенцу Максиму Борисову — семь.

Максим Колмыков отправил единственную шайбу в ворота «Брянска» на последней минуте матча после передачи Михаила Потапова.

И. о. главного тренера МХК «Дизелист» Алексей Медведев отметил, что в плей-офф хоккеистам нельзя расслабляться.

По его словам, наставники и игроки постоянно на связи с главным тренером Алексеем Ваулиным, который отсутствовал из-за болезни.

«Ребята его слышат, мы перед каждой игрой включаем громкую связь, и он подбадривает, переживает, смотрит видео. Всегда звонит и указывает на ошибки и вносит корректировки. На нас двойная ответственность, нам нельзя, что что бы Алексей Александрович нервничал и расстраивался. Все эти победы для его скорейшего выздоровления», — цитирует пресс-служба профессионального клуба «Дизель» Алексея Медведева.

Следующая игра в рамках плей-офф состоится в Брянске в среду, 7 марта.