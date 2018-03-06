Товарищеский матч между аграрным вузом и сельхозхолдингом в Пензе собрал более 100 человек Спорт

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Более 100 человек приняли участие в товарищеском матче между командами сотрудников группы компаний «Дамате», преподавательского состава и студенческого совета Пензенского государственного аграрного университета, который впервые прошел на базе ПГАУ во вторник, 6 марта.

Фото: Acdamate.com

Среди них было большое количество болельщиков — как со стороны вуза, так и членов семьей сотрудников сельхозхолдинга, пришедших на матч с детьми.

На спортплощадке царил дух состязательности и стремления к победе. Атмосферу спортивного праздника помогли создать ди-джей и профессиональный ведущий, который все время подбадривал игроков и стимулировал болельщиков активнее поддерживать свои команды.

При этом спортсмены-любители продемонстрировали хорошую физическую подготовку.

Интриги матчу добавляло то, что многие футболисты из команды «Дамате» являются выпускниками данного вуза. После окончания университета, который ранее имел статус сельхозакадемии, они успешно устроились на работу в различные подразделения холдинга.

В их числе — Владимир Лезин, который по итогам товарищеской встречи был признан лучшим нападающим. В 2016 году его как молодого специалиста приняли на должность вакцинатора сервисной бригады подготовки корпусов откорма. За прошедшие два года ему удалось пройти путь сначала до мастера площадки, а затем стать начальником площадки откорма.

По словам заместителя генерального директора ГК «Дамате» по управлению персоналом Полины Конновой, компания уделяет особое внимание проведению мероприятий, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни, а также помогающих укрепить партнерские отношения с вузом, занимающимся подготовкой кадров для сельхозотрасли.

«Прекрасным примером для студентов выступают подобные реальные истории карьерного развития в рамках ГК «Дамате» — повышение от рабочего до начальника подразделения за два года, тем самым показывая возможности трудоустройства и дальнейшего развития в родном регионе студентам», — отметила она.