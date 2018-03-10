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Пензенские спортсмены стали лучшими в демонстрации техники 5 кю на первенстве ПФО

16:33 | 10.03.2018 | Спорт

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Пенза, 10 марта 2018. PenzaNews. Пензенские спортсмены показали первый результат в демонстрации техники 5 кю в рамках первенства Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет в Саранске.

Пензенские спортсмены стали лучшими в демонстрации техники 5 кю на первенстве ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место заняли дзюдоисты из Самарской области, а «бронза» досталась спортсменам из Удмуртии.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в федерации дзюдо Пензенской области, каждая команда провела на татами восемь бросков, в числе которых дэ-аши-барай — боковая подсечка, хидза-гурума — подсечка в колено, сасаэ-цурикоми-аши — передняя подсечка, уки-гоши — бросок скручиванием вокруг бедра, сото-гари — отхват, о-гоши — бросок через бедро, о-учи-гари — зацеп изнутри голенью и сэои-нагэ — бросок через спину.

Первенство завершится 10 марта командной борьбой «стенка на стенку».
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