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Сборная Пензенской области стала третьей по итогам первенства ПФО по дзюдо

16:50 | 11.03.2018 | Спорт

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Пенза, 11 марта 2018. PenzaNews. Сборная юношей Пензенской области заняла третье место в общекомандном зачете по итогам первенства Приволжского федерального округа по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 13 лет, завершившегося в Саранске.

Сборная Пензенской области стала третьей по итогам первенства ПФО по дзюдо

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В заключительный день состязаний дзюдоисты оспаривали право первенства по системе «стенка на стенку» в соответствии с числом весовых категорий. Борьбу за победу вели 15 команд.

Честь Пензенской области защищали Кирилл Ваньков, Илья Алешечкин, Рушан Дашкин, Илья Симонов, Дмитрий Филимонов, Константин Тишонков, Иван Мусатов и Кирилл Кулаков.

«Соперниками воспитанников пензенской школы дзюдо стали спортсмены из Кировской области, которые в упорных поединках уступили нашим ребятам», — сообщил президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

По результатам демонстрации техники, общефизической подготовки, эстафет и командной борьбы пензенские дзюдоисты стали бронзовыми призерами соревнований.

Первый результат в общем зачете на татами показали юноши из Оренбургской области, второй — сборная из Самары.
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