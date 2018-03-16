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Пензенские пловцы выиграли около 40 медалей на окружных соревнованиях

14:26 | 16.03.2018 | Спорт

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Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Представители Пензенской области завоевали 19 золотых, шесть серебряных и 13 бронзовых медалей по итогам чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по плаванию, которые прошли на базе дворца водного спорта «Сура».

Пензенские пловцы выиграли около 40 медалей на окружных соревнованиях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего за награды в течение четырех дней боролись 700 спортсменов из 14 регионов ПФО.

Среди пензенских пловцов рекордсменом по количеству выигранных наград стал Егор Павлов, на счету которого семь золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Как сообщается на сайте ДВС «Сура», также неоднократными призерами стали Виктория Андреева, Роман Ларин и Александр Харланов. Кроме того, свой вклад в копилку сборной внесли Артем Лазарев, Илья Еремин, Сергей Исаев, Владимир Тетенькин, Жанна Купцова и Ангелина Ванькова.
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