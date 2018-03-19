Пензенская спортсменка завоевала две медали на пре-играх Специальной Олимпиады Спорт Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Представительница спортивно-адаптивной школы Пензенской области Надежда Ильина завоевала серебряную и бронзовую медали по боулингу на пре-играх IХ Специальной Олимпиады в Абу-Даби. Фото: Pnzreg.ru Как сообщает пресс-служба областного правительства, в личном первенстве она заняла второе место, а в командном зачете — третье. Надежде Ильиной предстоят выступления в паре со спортсменкой из Санкт-Петербурга Анной Симоновой. Пре-игры Специальной Олимпиады объединили более 2 тыс. спортсменов и тренеров из 32 стран по 16 видам спорта. Национальная сборная по боулингу представлена тремя россиянами с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях по этому виду спорта принимает участие 17 команд из 16 стран мира. Нашли ошибку в тексте?

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