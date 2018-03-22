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Травмирование наставника «Дизелиста» признали несчастным случаем на производстве

11:07 | 22.03.2018 | Спорт

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Комиссия, занимавшаяся расследованием несчастного случая с главным тренером пензенской молодежной хоккейной команды «Дизелист» Алексеем Ваулиным, пропустившим несколько матчей своих подопечных из-за болезни, квалифицировала произошедшее с наставником как несчастный случай на производстве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Травмирование наставника «Дизелиста» признали несчастным случаем на производстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«26 февраля 2018 года при возвращении из командировки в Пензу на транспортном средстве, предоставленным работодателем, во время передвижения по салону автобуса главный тренер МКХ «Дизелист» получил травму», — напомнили в мэрии.

Некоторое время Алексею Ваулину пришлось провести в больнице.

На данный момент тренер вернулся к работе.
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