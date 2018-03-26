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Пензенские гимнасты завоевали более 30 медалей на первенстве ПФО

09:15 | 26.03.2018 | Спорт

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Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Члены сборной Пензенской области завоевали 31 медаль на первенстве Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике, завершившемся во дворце спорта «Буртасы».

Пензенские гимнасты завоевали более 30 медалей на первенстве ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первыми награду для области завоевали Татьяна Никитина, Дарья Баженова, Карина Зыбайло, Ангелина Косынкина и Вероника Ломакина. Они стали вторыми в командном первенстве среди юниорок, пропустив вперед спортсменок из Чувашии. Замкнули тройку призеров гимнастки из Ульяновской области.

Кроме того, Карина Зыбайло выиграла бронзовую медаль в упражнении на бревне по программе мастеров спорта.

Победителями в командном первенстве среди юниоров стали Алексей Лунев, Артем Козлов, Наиль Гульмаяров, Валентин Бесхмельницын, Владислав Лукьянов, Иван Шкуров. На втором месте команда Мордовия, на третьем — Самарской области.

Команда младших юношей завоевала серебряные награды. В ее составе выступали Иван Мацуненко, Павел Почивалов, Артем Царев, Глеб Баринов, Даниил Кондаков, Максим Шилкин. Первенствовали гимнасты Татарстана, третьими стали представители Чувашии.

В личных видах программы победителями и призерами по программе мастеров спорта стали Олег Ступкин, Сергей Гоглов и Артем Козлов.

По программе кандидатов в мастера спорта отличились Валентин Бесхмельницын, Иван Шкуров и Владислав Лукьянов.

В личных видах программы победителями и призерами по программе первого разряда стали Иван Мацуненко и Артем Царев.

В личных видах программы по программе второго разряда Артем Рымарь завоевал серебряные медали в упражнении на кольцах и перекладине, а Глеб Баринов стал третьим в многоборье. Даниил Кондаков выиграл упражнения на кольцах, сообщает пресс-служба СШОР по гимнастике имени Н.А. Лавровой.
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