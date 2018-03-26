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Пензенские дзюдоисты стали вторыми в медальном зачете на II этапе кубка губернатора

13:14 | 26.03.2018 | Спорт

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Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Юные пензенские дзюдоисты завоевали 21 награду различного достоинства на втором этапе VIII кубка губернатора по дзюдо, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.

Пензенские дзюдоисты стали вторыми в медальном зачете на II этапе кубка губернатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент региональной федерации дзюдо Эдуард Копылов, в соревнованиях, которые прошли во дворце единоборств «Воейков» в Пензе, борьбу за победу вели более 500 спортсменов 2004–2008 года рождения из 13 регионов России.

«Наилучшим образом раскрыли свой потенциал и показали значимые результаты Никита Горбатов, Дмитрий Николаев и Денис Кулагин из комплексной спортшколы олимпийского резерва. Достойно выглядели наши гости из Саратовской и Самарской областей», — отметил он.

Эдуард Копылов уточнил, что победитель кубка будет определен по сумме рейтинговых очков по итогам третьего этапа, который пройдет в Пензе с 11 по 13 мая.
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