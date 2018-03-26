Пензенские дзюдоисты стали вторыми в медальном зачете на II этапе кубка губернатора Спорт

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Юные пензенские дзюдоисты завоевали 21 награду различного достоинства на втором этапе VIII кубка губернатора по дзюдо, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» президент региональной федерации дзюдо Эдуард Копылов, в соревнованиях, которые прошли во дворце единоборств «Воейков» в Пензе, борьбу за победу вели более 500 спортсменов 2004–2008 года рождения из 13 регионов России.

«Наилучшим образом раскрыли свой потенциал и показали значимые результаты Никита Горбатов, Дмитрий Николаев и Денис Кулагин из комплексной спортшколы олимпийского резерва. Достойно выглядели наши гости из Саратовской и Самарской областей», — отметил он.

Эдуард Копылов уточнил, что победитель кубка будет определен по сумме рейтинговых очков по итогам третьего этапа, который пройдет в Пензе с 11 по 13 мая.