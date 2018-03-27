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Соревнования «Аленький цветочек» объединили в Пензе детей из девяти регионов

17:16 | 27.03.2018 | Спорт

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. 36 детей с ограниченными возможностями здоровья из девяти регионов России претендуют на награды всероссийских соревнований «Аленький цветочек», которые проходят на базе санатория имени В.В. Володарского в Пензе.

Соревнования «Аленький цветочек» объединили в Пензе детей из девяти регионов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» спортивный судья всероссийской категории Надежда Зыкина, в этом году состязания проводятся по пяти видам, в числе которых шахматы, русские и международные (стоклеточные) шашки, а также дартс и бочча.

По ее словам, это позволяет юным спортсменам раскрыться и найти наиболее подходящий для себя вид спорта.

«Турнир «Аленький цветочек» проводится уже 27 лет. Создан он для того, чтобы ребята, особенно тяжелобольные, могли адаптироваться — не только в четырех стенах дома сидеть, но и взаимодействовать со сверстниками, какие-то навыки приобретать, которые им потом в жизни помогут», — отметила собеседница агентства.

Надежда Зыкина пояснила, что Пенза принимает турнир не в первый раз, и всегда организация соревнований заслуживает самой высокой оценки.

В этом году в состязаниях принимает участие только один спортсмен-колясочник.

Планируется, что итоги турнира будут подведены в субботу, 31 марта.

В оргкомитете соревнований пояснили, что на данный момент известны победители соревнований по дартсу.

Среди юношей лучшим стал Андрей Агаджанян из Москвы, второе место занял Роман Кантеев из Краснодара, третье — Денис Фролов из Ейска. Среди девушек в тройку призеров вошли Мария Шелестова из Алтайского края, Анна Медведева из Мордовии и Варвара Никитская из Москвы.

В командном зачете на первом месте расположилась сборная Пензенской области, на втором — Алтайского края, на третьем — Москвы.
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