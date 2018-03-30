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В Пензе обновленный стадион «Зенит» введут в эксплуатацию в конце апреля

12:56 | 30.03.2018 | Спорт

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Стадион «Зенит» в Пензе, который планировалось использовать в качестве тренировочной базы в период чемпионата мира по футболу 2018 года, будет введен в эксплуатацию после масштабной реконструкции в конце апреля. Об этом сообщил председатель горспорткомитета Владислав Чесноков в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

В Пензе обновленный стадион «Зенит» введут в эксплуатацию в конце апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что это реальный срок, однако окончательная дата зависит в том числе от погодных условий.

Владислав Чесноков пояснил, что на данный момент остались только сезонные работы, в частности, отделка фасадов и озеленение территории.

По словам чиновника, несмотря на то, что ни одна из команд не выбрала Пензу в качестве тренировочной базы, в городе сформирована насыщенная программа мероприятий к предстоящим соревнованиям.
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