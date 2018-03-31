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Пензенский «Дизелист» обыграл «Локо-Юниор»

16:20 | 31.03.2018 | Спорт

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Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» одержал победу над ярославским «Локо-Юниором» в домашнем матче, состоявшемся в рамках плей-офф первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2017–2018 годов среди команд конференции «Запад» в субботу, 31 марта.

Пензенский «Дизелист» обыграл «Локо-Юниор»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Счет открыл нападающий «Дизелиста» Данил Савунов, после чего ответную шайбу забил представитель гостей Егор Манин — 1:1.

В втором периоде команды также реализовали по одной успешной атаке. В составе «Локо-Юниора» отличился Никита Жуков, на что практически сразу ответил Алексей Факиров из «Дизелиста» — 2:2.

В третьем игровом отрезке выявить победителя не удалось, а в овертайме удачливее оказались пензенские хоккеисты — решающую шайбу забил Михаил Потапов. Итоговый результат встречи — 3:2.

Команды вновь выйдут на лед в Пензе в предстоящее воскресенье, 1 апреля. Игра начнется в 13.00.
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