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Молодежный состав пензенской «Лагуны-УОР» выиграл первенство России

13:33 | 01.04.2018 | Спорт

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Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Молодежный состав пензенского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» выиграл первенство России среди девушек 2000–2001 годов рождения (U18), которое завершилось в Володарске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Молодежный состав пензенской «Лагуны-УОР» выиграл первенство России

Фото пресс-службы Ассоциации мини-футбола России

В заключительный день пензенские футболисты не оставили шанса сверстницам из Белгородской области, разгромив команду со счетом 9:1.

«Лагуна-УОР» не потерпела на турнире ни одного поражения, обыграв даже фаворита — воспитанниц спортивной школы из Санкт-Петербурга, которые на протяжении последних лет были неизменными лидерами. На этот раз спортсменки с берегов Невы завоевали серебряные медали.

Обладателями «бронзы» стали представительницы Белгородской области.
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