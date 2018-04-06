Прокуратура выявила нарушения в малосердобинском бассейне «Волна» Спорт

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили нарушения требований пожарной безопасности в плавательном бассейне «Волна», который действует при многопрофильном лицее в селе Малая Сердоба Пензенской области.

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«Вопреки требованиям пожарной безопасности на всех дверях эвакуационных выходов запоры не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. На пути эвакуации применяются покрытия, которые не прикреплены надежно к полу. Двери эвакуационных выходов из помещений снаружи здания заблокированы упавшим с крыши снегом и льдом. Под лестничным маршем на лестничной клетке хранятся горючие материалы. Во всех пожарных шкафах внутреннего пожарного водопровода рукава не присоединены к стволам и кранам», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», а директору многопрофильного лицея внесено представление.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — сказала собеседница агентства.