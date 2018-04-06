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Прокуратура выявила нарушения в малосердобинском бассейне «Волна»

15:44 | 06.04.2018 | Спорт

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Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили нарушения требований пожарной безопасности в плавательном бассейне «Волна», который действует при многопрофильном лицее в селе Малая Сердоба Пензенской области.

Прокуратура выявила нарушения в малосердобинском бассейне «Волна». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вопреки требованиям пожарной безопасности на всех дверях эвакуационных выходов запоры не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. На пути эвакуации применяются покрытия, которые не прикреплены надежно к полу. Двери эвакуационных выходов из помещений снаружи здания заблокированы упавшим с крыши снегом и льдом. Под лестничным маршем на лестничной клетке хранятся горючие материалы. Во всех пожарных шкафах внутреннего пожарного водопровода рукава не присоединены к стволам и кранам», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», а директору многопрофильного лицея внесено представление.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — сказала собеседница агентства.
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