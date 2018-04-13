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В «Буране» прокомментировали информацию о мельдонии в допинг-пробах, взятых в Пензе

12:14 | 13.04.2018 | Спорт

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Воронеж, 13 апреля 2018. PenzaNews. Обнаружение мельдония в допинг-пробах семи хоккеистов воронежской молодежной команды «Россошь», которые были взяты у спортсменов в Пензе 17 марта, стало для тренерского штаба и руководства полной неожиданностью и вызвало недоумение. Об этом заявил генеральный директор клуба «Буран» Евгений Филимонов.

В «Буране» прокомментировали информацию о мельдонии в допинг-пробах, взятых в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Кроме того, что мельдоний является запрещенным препаратом, конкретно для хоккеистов он бесполезен в качестве допинга, и в хоккейной среде это всем известно», — отметил он.

Вместе с тем спортсмены, допинг-пробы которых вызвали вопросы у проверяющих, на время отстранены от тренировок и игр, проводимых под эгидой Федерации хоккея России.

Как сообщили в пресс-службе клуба «Буран», по факту произошедшего будет проведено внутреннее расследование.

«Спортсмены не признают своей вины и уже обратились к адвокатам», — сказали в команде.

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