В Пензе «Дизелист» разгромил команду «Батыр» со счетом 6:0 на старте финала НМХЛ Спорт

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская команда «Дизелист» одержала победу над нефтекамским «Батыром» в стартовом матче финальной серии за «Кубок регионов» Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ), который состоялся на льду «Дизель-Арены» в субботу, 14 апреля.

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Хозяева перехватили инициативу у гостей к 5-й минуте встречи. Вскоре был открыт счет. Точную передачу Василия Москалева замкнул Наиль Кантеев, а Александр Дудин еще до перерыва удвоил преимущество «Дизелиста».

Быстрый гол Сергея Сулева после перерыва стал третьим в матче и окончательно надломил соперника. На скамейке «Батыра» чувствовалась паника. Тренеры дважды меняли вратаря, но так и не смогли мобилизовать свою оборону и «завести» нападающих. После этого Максим Колмыков оформил дубль, а на последней минуте встречи победную точку поставил Евгений Яргаев.

Таким образом, «Дизелист» повел в серии — 1:0.

Второй матч финала пройдет в Пензе в воскресенье, 15 апреля.