EN
20:47:59 Суббота, 14 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе «Дизелист» разгромил команду «Батыр» со счетом 6:0 на старте финала НМХЛ

16:55 | 14.04.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская команда «Дизелист» одержала победу над нефтекамским «Батыром» в стартовом матче финальной серии за «Кубок регионов» Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ), который состоялся на льду «Дизель-Арены» в субботу, 14 апреля.

В Пензе «Дизелист» разгромил команду «Батыр» со счетом 6:0 на старте финала НМХЛ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Хозяева перехватили инициативу у гостей к 5-й минуте встречи. Вскоре был открыт счет. Точную передачу Василия Москалева замкнул Наиль Кантеев, а Александр Дудин еще до перерыва удвоил преимущество «Дизелиста».

Быстрый гол Сергея Сулева после перерыва стал третьим в матче и окончательно надломил соперника. На скамейке «Батыра» чувствовалась паника. Тренеры дважды меняли вратаря, но так и не смогли мобилизовать свою оборону и «завести» нападающих. После этого Максим Колмыков оформил дубль, а на последней минуте встречи победную точку поставил Евгений Яргаев.

Таким образом, «Дизелист» повел в серии — 1:0.

Второй матч финала пройдет в Пензе в воскресенье, 15 апреля.

Загрузка...
Читайте также
Жители Арбеково готовят обращение к мэру Пензы В Пензе будет организована горячая линия по вопросам иммунизации населения
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке авиабилетов в Крым Неизвестный пожертвовал на мечеть в Пензе 1 млн. рублей
В Пензенской области определены все финалисты конкурса «Успешная семья» Иван Белозерцев отметил важность строительства в Пензе нового корпуса онкодиспансера
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама