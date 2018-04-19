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«Дизелист» привез в Пензу «Кубок регионов»

13:53 | 19.04.2018 | Спорт

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Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Игроки «Дизелиста», которые накануне завоевали «Кубок регионов» сезона 2017–2018 годов, привезли главный трофей первенства Национальной молодежной хоккейной лиги в Пензу в четверг, 19 апреля.

«Дизелист» привез в Пензу «Кубок регионов»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы шли к этому, мы думали об этом. И когда оставалось 10 минут [до конца решающего матча с «Батыром»], честно вам скажу — для всех болельщиков, для всей Пензы: […] при счете 4:0 я думал не об игре. Я думал о том, какие они молодцы», — поделился впечатлениями главный тренер «Дизелиста» Алексей Ваулин.

Он подчеркнул, что его подопечные обладают важными качествами — они умеют слышать и выполнять установки наставника.

«Я был уверен в них!» — сказал Алексей Ваулин.

Главный тренер молодежной команды добавил, что хоккеисты запомнят этот день на всю жизнь.

«Они такие отличные парни — все до одного! Они живут одной целью!» — отметил наставник.

У спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» команду-победителя встретили воспитанники школы хоккея, а также болельщики. Все желающие получили возможность сфотографироваться со спортсменами и представителями тренерского штаба.

По традиции хоккеисты отпили шампанское из кубка по случаю победы в соревнованиях.

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