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Аблязин и Юскаев завоевали «бронзу» в командном турнире ЧР по гимнастике

15:59 | 19.04.2018 | Спорт

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Казань, 19 апреля 2018. PenzaNews. Воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Денис Аблязин и Ильдар Юскаев в составе сборной Приволжского федерального округа завоевали бронзовые медали в командном первенстве среди мужчин на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани.

Аблязин и Юскаев завоевали «бронзу» в командном турнире ЧР по гимнастике

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России, в составе команды также выступали Александр Чичеров из Татарстана, Валентин Стариков из Самарской области, Артем Плешкин из Мордовии и Давид Белявский из Удмуртии.

Первое место заняла команда «Москва-1» в составе Артура Далалояна, Дмитрия Ланкина, Никиты Нагорного, Алексея Косьянова, Николая Кишкилева и Станислава Хегая.

Мужская сборная Центрального федерального округа завоевала «серебро». За нее выступали Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Сергей Кривунец и Николай Куксенков.

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