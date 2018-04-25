Около 200 гимнасток выступят на всероссийских соревнованиях «Сурская весна» в Пензе Спорт

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Около 200 спортсменок из разных регионов России, как ожидается, примут участие во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Сурская весна», которые состоятся в Пензе с 5 по 7 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба дворца спорта «Буртасы», состязания пройдут под эгидой общества «Динамо» в индивидуальной программе и в групповых упражнениях в трех возрастных категориях: среди сеньорок — мастеров спорта 2002 года рождения и старше, юниорок — кандидатов в мастера спорта 2003–2005 годов рождения и девочек 2006–2007 года рождения, выступающих по программе первого разряда.

Пензенскую область представят свыше 30 гимнасток в индивидуальной программе и четыре команды — в групповых упражнениях.