EN
19:27:55 Среда, 25 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Около 200 гимнасток выступят на всероссийских соревнованиях «Сурская весна» в Пензе

16:30 | 25.04.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Около 200 спортсменок из разных регионов России, как ожидается, примут участие во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Сурская весна», которые состоятся в Пензе с 5 по 7 мая.

Около 200 гимнасток выступят на всероссийских соревнованиях «Сурская весна» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба дворца спорта «Буртасы», состязания пройдут под эгидой общества «Динамо» в индивидуальной программе и в групповых упражнениях в трех возрастных категориях: среди сеньорок — мастеров спорта 2002 года рождения и старше, юниорок — кандидатов в мастера спорта 2003–2005 годов рождения и девочек 2006–2007 года рождения, выступающих по программе первого разряда.

Пензенскую область представят свыше 30 гимнасток в индивидуальной программе и четыре команды — в групповых упражнениях.

Загрузка...
Читайте также
Экс-глава зареченского отдела УФССП получил условный срок за злоупотребление полномочиями Годовой доход Василия Чернышова составил менее 1,7 млн. рублей
Яна Смердова и Юлия Воеводина поедут в Китай на чемпионат мира Годовой доход депутата Юлии Лазуткиной составил около 1,8 млн. рублей
В Пензе будут эвакуировать машины, мешающие ремонту дорог Средняя зарплата в Пензенской области по итогам 2017 года достигла 26 тыс. 600 рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама