EN
16:55:25 Пятница, 27 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Антитеррористические учения «Циклон-2018» на автовокзале Пензы

В Пензе в полдень 19 мая стартует футбольный матч, который продлится целые сутки

16:28 | 27.04.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Необычный матч продолжительностью 24 часа, который посвящен чемпионату мира 2018 года и Дню массового футбола, начнется в Пензе ровно в полдень субботы, 19 мая.

В Пензе в полдень 19 мая стартует футбольный матч, который продлится целые сутки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он состоится на стадионе «Зенит», реконструкция которого осуществлялась в преддверии мундиаля.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в состязаниях примут участие две объединенные команды, за которые в режиме нон-стоп сыграют 64 группы игроков.

В преддверии суточного матча ведомство объявило два конкурса.

Жителям региона предлагается придумать название для каждой из команд, а также слоган для уникального состязания. Победители получат подарки, вручение которых состоится перед началом игры.

Загрузка...
Читайте также
Бажина, Захаров и Кузнецов выступят на этапе Мировой серии в Канаде «Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам возможность пообщаться с однополчанами
Глава «Сколково – Венчурные инвестиции» ознакомился с работой «Дамате» В Пензе в августе пройдет фестиваль «Сурский хоровод»
Пресечена попытка доставки крупной партии героина из Пензы в Самару В Пензенской области с 1 июня можно будет отслеживать путь скорой с помощью смартфона
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама