В Пензе в полдень 19 мая стартует футбольный матч, который продлится целые сутки Спорт

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Необычный матч продолжительностью 24 часа, который посвящен чемпионату мира 2018 года и Дню массового футбола, начнется в Пензе ровно в полдень субботы, 19 мая.

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Он состоится на стадионе «Зенит», реконструкция которого осуществлялась в преддверии мундиаля.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в состязаниях примут участие две объединенные команды, за которые в режиме нон-стоп сыграют 64 группы игроков.

В преддверии суточного матча ведомство объявило два конкурса.

Жителям региона предлагается придумать название для каждой из команд, а также слоган для уникального состязания. Победители получат подарки, вручение которых состоится перед началом игры.