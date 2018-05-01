Пензенская «Империя» вышла в финал Кубка России по регби-7 Спорт

Йошкар-Ола, 1 мая 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» вышла в финал Кубка России по регби-7 в зоне «Урал/Поволжье» по итогам двухдневного отборочного тура в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Сначала команда провела четвертьфинальный матч с «Энергией» из Казани, в котором «Империя» потерпела поражение со счетом 12:19.

В полуфинале состоялась встреча с «ВятГУ» из Кирова, над которым пензенцы одержали уверенную победу с результатом 39:0.

В заключительном матче отборочного турнира они выиграли у «Красного города» из Йошкар-Олы со счетом 15:0.

Победу в отборочном туре Кубка России по регби-7 одержала казанская «Энергия».

Оставшиеся три места в четверке команд, которые должны получить путевки в финал, заняли сборная Самарской области, кировские «Трудовые резервы» и сборная Татарстана. Однако по правилам соревнований в финале от каждого региона может участвовать только одна команда, поэтому право сыграть в решающем этапе Кубка России, который состоится в Пензе 7–8 июля, получила «Империя», занявшая пятое место.