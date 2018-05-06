В соревнованиях по мотокроссу в Пензе приняли участие спортсмены из восьми регионов Спорт

Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. 14 команд из восьми регионов России приняли участие в открытых городских соревнованиях по мотокроссу на кубок главы администрации Пензы, которые стартовали на мотодроме «Сура» в воскресенье, 6 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе церемонии открытия Виктор Кувайцев отметил, что турнир посвящен Дню Победы и является данью памяти героев Великой Отечественной войны.

По мнению мэра, такие спортивные события позволяют раскрыть потенциал молодежи и вселяют уверенность в будущее России.

«Пусть вас сопровождает драйв и чувство адреналина. Ждем от вас хороших результатов. Уверен, что своим упорством и волей вы покажете сегодня, что являетесь достойной сменой поколению победителей», — добавил глава администрации Пензы.

К спортсменам также обратились ветеран Великой Отечественной войны, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев и президент федерации мотоциклетного спорта региона Игорь Белоцерковский.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, соревнования проводятся в шести классах: среди спортменов на технике с объемом двигателя 50, 65 и 85 кубических см, в категориях «Питбайк», «Open» и «Любители».