EN
14:46:22 Воскресенье, 6 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В соревнованиях по мотокроссу в Пензе приняли участие спортсмены из восьми регионов

14:43 | 06.05.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. 14 команд из восьми регионов России приняли участие в открытых городских соревнованиях по мотокроссу на кубок главы администрации Пензы, которые стартовали на мотодроме «Сура» в воскресенье, 6 мая.

В соревнованиях по мотокроссу в Пензе приняли участие спортсмены из восьми регионов

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе церемонии открытия Виктор Кувайцев отметил, что турнир посвящен Дню Победы и является данью памяти героев Великой Отечественной войны.

По мнению мэра, такие спортивные события позволяют раскрыть потенциал молодежи и вселяют уверенность в будущее России.

«Пусть вас сопровождает драйв и чувство адреналина. Ждем от вас хороших результатов. Уверен, что своим упорством и волей вы покажете сегодня, что являетесь достойной сменой поколению победителей», — добавил глава администрации Пензы.

К спортсменам также обратились ветеран Великой Отечественной войны, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев и президент федерации мотоциклетного спорта региона Игорь Белоцерковский.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, соревнования проводятся в шести классах: среди спортменов на технике с объемом двигателя 50, 65 и 85 кубических см, в категориях «Питбайк», «Open» и «Любители».

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области очищено от мусора более 8 км по берегам рек Пятеро пензенских спортсменов стали мастерами спорта России
Территорию музея под открытым небом в сквере «Пионерский» засыпят гранитной крошкой Пензенский губернатор призвал чиновников брать на вооружение идеи школьников
В Русском Камешкире рано утром загорелась «Lada Priora» Ученики школы №225 Заречного победили на военно-патриотических сборах
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама