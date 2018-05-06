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Стали известны соперники пензенской «Империи» на чемпионате России по регби

15:35 | 06.05.2018 | Спорт

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Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Пять команд станут соперниками пензенской «Империи» на чемпионате России по регби в дивизионе «Б».

Стали известны соперники пензенской «Империи» на чемпионате России по регби

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, помимо пензенского клуба, во вторую по статусу подгруппу вошли «Ростов-ДГТУ» из Ростова-на-Дону, «Кубань-2» из Краснодара, «Нарвская застава» из Санкт-Петербурга, «Энергия» из Казани и «Булава» из Таганрога.

Турнир пройдет в три этапа. На первом все команды играют в круг. На втором занявшие с 1 по 4 места выходят в полуфиналы, состоящие из двух игр. Затем состоятся матчи за третье место и финалы.

На третьем этапе два финалиста дивизиона «Б» выйдут в четвертьфинальную стадию, где присоединятся к шести клубам дивизиона «А», сообщается на официальном сайте регбийной премьер-лиги России.

Согласно календарю, первую игру «Империя» проведет на выезде с «Энергией» 26 мая, затем 3 июня встретится с «Нарвской заставой». Первый домашний матч пензенской команды состоится 14 июля с «Ростов-ДГТУ».

21 июля «Империя» отправится в Краснодар на поединок с «Кубанью-2». Завершится первый этап домашним матчем с «Булавой» 28 июля.

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